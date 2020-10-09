На Харьковщине больных коронавирусом могут начать размещать в немедицинских учреждениях

Как передает Politeka со ссылкой на "Суспільне", об этом сказал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Он отметил, что если динамика заболеваемости коронавирусом в Харьковской области будет расти, койки для пациентов начнут размещать в немедицинских учреждениях.

"Рассматривается вариант даже в случае необходимости развертывания коек на территории немедицинских заведений. Как мы и тогда говорили, это могут быть стадионы, это могут быть дворцы, другие помещения. Потому что если, не дай Бог, будем иметь такую дальше динамику прогрессивную, то мы вынуждены будем разворачивать койки даже в других помещениях", - отметил глава Харьковской ОГА.

По его словам, в целом эти места уже определены, однако конкретный перечень таких заведений он не озвучил.

"Сегодня мы предоставили информацию в Комитет здравоохранения Верховной Рады. Сегодня во время селекторного совещания, закрытого селекторного совещания под председательством премьер-министра, обсуждался вопрос, что за две недели нам необходимо будет категорически определиться с местами, учитывая ту динамику, которую мы имеем", - пояснил Кучер.

Напомним, вирус разозлился на Харьковщине, установлен антирекорд: сколько зараженных удалось определить.

Как сообщала Politeka, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина.

Также Politeka писала, что харьковчане часами мерзнут в очереди под больницей ради тестов.