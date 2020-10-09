Враховуючи стрімке зростання заражених китайським вірусом, уже скоро регіон може подолати психологічну позначку в 1000 нових випадків виявлення хвороби на добу

За минулі 24 години в Харківській області підтвердили 630 нових заражень COVID-19, передає Politeka.net з посиланням на сайт РНБО. Таким чином, станом на 9 жовтня в регіоні з початку пандемії вірусом заразилися 23342 людини.

За минулу добу смертей від COVID-19 не зафіксовано. 4832 особи одужали (123 за останню добу), активних хворих – 18114. Хвороба та пов'язані з нею ускладнення забрали життя 396 жителів Харківщини.

Область продовжує утримуватися на другій позиції в Україні за кількістю хворих на китайський вірус, пропустивши вперед тільки столицю, де 26 463 заражених.

Всього по Україні коронавірус лабораторно підтверджений у 250 538 громадян, причому 5804 випадки – за останню добу. Померли 4779 жертв вірусу, одужали 110 650.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив суму, яка потрібна, щоб вилікувати хворого з китайським вірусом з ускладненнями.

"У тарифі, який ми перераховуємо всім без винятку лікарням, які працюють з COVID-19, коли ми його прораховували, там враховані: перша частина - що у нас є 300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті в лікуванні COVID-19. Друга частина - це лікарські засоби та медичні вироби, які необхідні для лікування хворого COVID-19. Якщо ми говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума - від 45 000 гривень. Ліки включені в тариф. Це те, що ми переводимо лікарям", – розповів він під час прес-брифінгу.

Нагадаэмо, у Харкові ситуація з вірусом досягла апогею.

Як писала Politeka, життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.

Також Politeka писала, що харків'яни тотально ігнорують правила карантину, лякаюче відео.