После того, как в Лозовском районе Харьковщины семь учителей заболели китайским вирусом, а один педагог умер, все школы ОТГ со следующего понедельника переводят на дистанционное обучение

Такое решения приняла 7 октября комиссия по ЧС, передает KHARKIV Today.

Дистанционное обучение планируется до 26 октября, после чего ученики уйдут на неделю на каникулы.

«А уже со второго ноября дети снова вернутся к занятиям в своих учебных заведениях», – заверил руководитель Лозовской райгосадминистрации Андрей Зассеев.

По состоянию на 5 октября китайским вирусом в районе заболели семь педагогов и 14 школьников. 12 классов – на дистанционном обучении. Полностью закрыт Полтавский лицей, у директора которого подтвержден COVID-19. От сопутствующего заболевания скончалась зараженная вирусом учительница из Краснопавловки.

Такие цифры озвучила начальница управления образования Лозовского горсовета Виктория Урванцева.

Тем временем за последние сутки Харьковщина установила сразу два вирусных рекорда. За минувшие 24 часа в Харькове и области зафиксировано 685 новых заражений китайским вирусом. По состоянию на 7 октября количество активно больных увеличилось на 595 человек, и сейчас общая цифра составляет 17080 пациентов. COVID-19 унес 387 жизней, из которых 10 – за последние сутки.

Харьковская область, которая уже прочно обосновалась в тройке лидеров по количеству инфицированных, потеснила со второго места Львовскую область, где сегодня 21696 случаев заражения, и уступает только Киеву. Там число людей, у которых выявлен вирус, составляет 25474.

Напомним, харьковчане тотально игнорируют правила карантина, пугающее видео.

Как писала Politeka, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.

Также Politeka писала, что в Харькове ситуация с вирусом достигла апогея.