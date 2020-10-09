Учитывая стремительный рост зараженных китайским вирусом, уже скоро регион может преодолеть психологическую отметку в 1000 новых случаев выявления болезни в сутки

За минувшие 24 часа в Харьковской области подтвердили 630 новых заражений COVID-19, передает Politeka.net со ссылкой на сайт СНБО. Таким образом, по состоянию на 9 октября в регионе с начала пандемии вирусом заразились 23342 человека.

За минувшие сутки смертей от COVID-19 не зафиксировано. 4832 человека выздоровели (123 за последние сутки), активных больных – 18114. Болезнь и связанные с ней осложнения унесли жизнь 396 жителей Харьковщины.

Область продолжает удерживаться на второй позиции в Украине по количеству заболевших китайским вирусом, пропустив вперед только столицу, где 26 463 зараженных.

Всего по Украине коронавирус лабораторно подтвержден у 250 538 граждан, причем 5804 случая – за последние сутки. Умерли 4779 жертв вируса, выздоровели 110 650.

Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил сумму, которая нужна, чтобы вылечить больного с китайским вирусом с осложнениями.

«В тарифе, который мы перечисляем всем без исключения больницам, которые работают с COVID-19, когда мы его просчитывали, там учтены: первая часть - что у нас есть 300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно заняты в лечении COVID-19. Вторая часть - это лекарственные средства и медицинские изделия, которые необходимы для лечения больного COVID-19. Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма - от 45 000 гривен. Лекарства включены в тариф. Это то, что мы переводим докторам», – рассказал он во время пресс-брифинга.

Напомним, в Харькове ситуация с вирусом достигла апогея.

Как писала Politeka, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.

Также Politeka писала, что харьковчане тотально игнорируют правила карантина, пугающее видео.