Украинская певица Ольга Полякова, после концерта которой в Харькове вспыхнул грандиозный скандал, решила поговорить с главой ХОГА Алексеем Кучером

Разговор состоялся онлайн в социальной сети Инстаграм, а его запись опубликована на странице певицы, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Первые четыре минуты Кучер настраивал связь, лишь после этого начался разговор по сути.

«3 октября в Харькове проходило празднование Дня учителя, куда я была приглашена гостем. После этого начался жуткий скандал по поводу того, что все СМИ, высокопоставленные чиновники… стали говорить о том, что на Олю Полякову завели уголовное дело. Все мои фанаты в ужасе! Как же так, мать посадят в тюрьму?! Скажите, пожалуйста, есть ли уголовное дело на Олю Полякову, и от должностного лица такого высокого уровня хочу попросить внести ясность», – заявила артистка.

Кучер, у которого, кстати, за спиной виднелся портрет мэра Харькова Геннадия Кернеса, начал ответ с благодарности:

«Олечка, спасибо за вопрос. Уголовное дело, в принципе, есть по этому факту, но вы не являетесь фигурантом. Я сразу хочу сказать, что в отношении Оли Поляковой дела нет. Я вам как юрист и бывший адвокат подтверждаю это».

По словам Кучера, городские власти, которые организовывали этот концерт, именно они должны отвечать за то, что происходило.

Полякова также поинтересовалась, почему после концерта, который был разрешен, на нее началась такая массированная атака. Тем более, что, подчеркнула она, со сцены людей просили надевать маски и соблюдать дистанцию, а полиция не прекратила концерт и даже не составила ни единого протокола на тех, кто игнорировал маски.

«Организаторы, прежде чем вас приглашать и организовывать такое мероприятие, они должны были, понимая, что мы все находимся в карантинных запретах определенных, все рассчитать и предусмотреть для того, чтобы не было таких скоплений, которые мы наблюдали. Пропуская на концерт, они должны были проверять каждого человека, чтобы он обязательно был с маской. Это очень важно. Этого всего сделано не было. Концерты на тот момент в Харьковской области не были под запретом. Мы приняли решение на комиссии, что с 15 числа запрещаем проведение концертов», – пояснил глава ХОГА.

Когда Кучер сказал, что в «оранжевой» зоне на мас улыбкой ответила:

«Боже! Кошмар! Мы все сдохнем с голоду!».

Напомним, Степанов обвинил Полякову в росте количества заболевших, певица не выдержала.

Как сообщала Politeka, харьковские власти испугались неудобных вопросов о концерте Поляковой.

Также Politeka писала, что Оля Полякова попала в уголовное дело и записала экстренное обращение.