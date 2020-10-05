Концерт Ольги Поляковой в Харькове ко Дню учителя обрастает новыми скандалами

Так, журналисты нагрянули к главе Новобаварской райгосадминистрации татьяне Цибульник на работу, чтобы пообщаться по поводу столь массового мероприятия в период разгула эпидемии, однако их «горячо» встретил охранник.

Видео общения прессы и мужчины в униформе, который даже на порог людей не пусти, опубликовал телеграмм-канал «ВЕХА».

На кадрах охранник толкает оператора с камерой и требует у журналистов отойти от дверей, потому что «у нас коронавирус». Однако на вопрос одной из девушек, почему он без маски, мужчина ответил, что маску «только снял».

Охранник пытается закрыть дверь, пообещав позвонить руководству и позвать кого-нибудь из начальства. Позже оказалось, что Цибульник и ее заместители «на совещании».

Отметим, что глава РГА была на концерте, и соответствующее фото есть на странице Новобаварского района в социальной сети Фейсбук. Рядом с ней можно заметить и первого заместителя мэра Игоря Терехова.

На фото Татьяна Цибульник – крайняя слева.

Концерт с участием Ольги Поляковой состоялся 3 октября на стадионе ДЮСШ №5 и был подарком мэра и кандидата на пост городского головы Харькова Геннадия Кернеса ко Дню учителя.

Несмотря на то, что Харьков находится в «оранжевой» зоне по зболеваемости китайским вирусом, на мероприятие пришли тысячи харьковчан, в том числе и с детьми, большинство из которых наплевали на масочный режим и социальную дистанцию.

Полиция уже начала уголовное производство по факту нарушения карантина.

Напомним, Полякова сделала заявление после скандального концерта в Харькове.

Как писала Politeka, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях.

Также Politeka писала, что жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.