Анонсированные в Чугуевском районе концерты с участием группы «Ляпис 98» не состоятся

Причиной этого стало распространение китайского вируса в регионе, передает KHARKIV Today.

Выступление коллектива должно было состоятся в рамках развлекательной программы при поддержке одного из кандидатов в депутаты Харьковского облсовета Александра Повара. Плакаты с анонсом были брендированы надписью «Блок Кернеса - Успешная Чугуевщина».

О том, что концерты не состоятся, заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

«Еще в пятницу провели заседание КТЭБ и ЧС, мы запретили проводить на улице любые концертные мероприятия. Мы знаем, что определенные политические силы там пригласили Ляписа Трубецкого. Я, имея возможность, обращаюсь к исполнителю и к тем, кто организует эти концерты, находясь в той или иной политической силе. Концерт не состоится, я не допущу этого. Мы сегодня обсуждали с премьер-министром привлечение исполнителей. Собирать по две тысячи человек для того, чтобы что-то продемонстрировать в избирательной гонке , мы не на том этапе, который позволяет нам проводить такие мероприятия», – заявил чиновник.

Концертные программы планировалсь 16 октября в Чкаловском,Чугуевского района, и 17 октября в самом Чугуеве.

Ранее мы писали о том, что концерт Ольги Поляковой, который прошел 3 октября на стадионе ДЮСШ №5 в Новобаварском районе Харькова, обернулся грандиозным скандалом. На него пришли около двух тысяч человек, причем люди не соблюдали социальную дистанцию и многие игнорировали маски.

По факту нарушения карантина было возбуждено уголовное дело. Сама же артистка сказала, что не боится ничего, а также посоветовала для начала разобраться с метро, где в день проходит столько народу, сколько ей «и за год не собрать».

На фоне скандала с этим концертом 5 октября Ирина Билык собрала зал в юридической академии.

Отметим, что по состоянию на 13 октября в Харькове и области всего с начала пандемии китайским вирусом заразились 25625 человек. За последние сутки количество новых случаев – 439, скончались пять человек.

Напомним, Харьковщина стала "главной по вирусу" в Украине, антирекорды бьются день за днем.

Как сообщала Politeka, наплевавшую на карантин Полякову отчитали за концерт в Харькове.

Также Politeka писала, что харьковские власти испугались неудобных вопросов о концерте Поляковой.