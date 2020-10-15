В Харьковской области появятся мобильные бригады врачей для помощи пациентам с китайским вирусом на дому

В ХОГА решили изменить алгоритм лечения больных коронавирусом на начальном этапе заболевания, передает KHARKIV Today.

По словам заместителя глава Харьковской облгосадминистрации Тараса Пастуха, сейчас остро не хватает врачей-инфекционистов, и эта ситуация заставляет власти менять подход к борьбе с вирусом.

«Ищем деньги для приобретения концентраторов и аппаратов ИВЛ. Самое сложное - другое. Места можем развернуть, закупить концентраторы. Завтра область получит более 37 миллионов на проведение кислорода. Но у нас не хватает врачей, оказывающих помощь в реанимации. Врачей критически не хватает. Разрабатываем новый алгоритм. Создание мобильного парка оборудования, чтобы врачи первичного звена оказывали помощь на дому - ставили капельницы, кислородные концентраторы. Таким образом мы сможем в большем количестве оказывать помощь на начальном этапе болезни. Тогда человеку не нужна будет палата интенсивной терапии, если она будет на кислороде», – заявил он на сессии в облсовете во время отчета об эпидситуации.

За последние сутки на Харьковщине зафиксировано 651 новый случай заражения. Глава ХОГА Алексей Кучер ранее говорил о том, что Харьковщина по показателям даже не в «красной», а в «черной» зоне.

Ранее мы писали о том, что Кучер поссорился первым замом главы облсовета Владимиром Скоробогачем из-за взаимных обвинений в провале контроля над ситуацией с распространением вируса.

Напомним, Полякова "сошлась" с Кучером из-за скандального концерта в Харькове.

Как сообщала Politeka, в Харькове решили, что делать с детьми и каникулами.

Также Politeka писала, что на Харьковщине запретили выступление легендарной группы.