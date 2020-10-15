В связи со стремительным распространением китайского вируса все больше харьковчан задаются вопросом о том, кому положены бесплатные тесты на COVID-19
Ответ на этот вопрос дала директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота в эфире программы «Информационный вечер» на телеканале Simon. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.
По ее словам, на данный момент бесплатное ПЦР-тестирование делают только двум категориям граждан: тем, у кого диагностирована пневмония, и тем, у кого подозрение на коронавирус.
«Бесплатные тесты проводятся в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения, который очень часто меняется. Он динамичен, меняются протоколы лечения, меняются стандарты, меняется подходы к тестированию, и, согласно последним изменениям, безвозмездном тестированию подлежат лица с пневмонией и подозрительные случаи. Что такое подозрение? Это когда семейный врач ставит подозрение на COVID, направляется экстренное сообщение в лабораторного центра и присваивается эпидномер», – пояснила Махота.
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Тем временем за последние сутки на Харьковщине лабораторно подтвержден 651 новый случай заражения вирусом, три человека умерли.
Регион продолжает удерживать вторую позицию по количеству заболевших в Украине с цифрой 26913, уступая только Киеву, где 28957 случаев заражения с начала пандемии.
Вирус унес жизни 430 харьковчан. Среди тех, кто стал жертвой коварной хвори, – заслуженный артист Украины Евгений Плаксин, которого большинство харьковчан знали как лучшего Деда Мороза города. Его госпитализировали с двухсторонеей пневмонией, а через день он скончался в больнице. Ему было 75 лет.
Напомним, штрафы на карантине готовятся взвинтить до предела, за что накажут.
Как сообщала Politeka, из-за трагедии с учительницей школы на Харьковщине переводят на дистанционку.
Также Politeka писала, что вирус уносит жизни харьковчан одного за другим.