Раньше тесты делали и контактным лицам, но теперь это отменили

В связи со стремительным распространением китайского вируса все больше харьковчан задаются вопросом о том, кому положены бесплатные тесты на COVID-19

Ответ на этот вопрос дала директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота в эфире программы «Информационный вечер» на телеканале Simon. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По ее словам, на данный момент бесплатное ПЦР-тестирование делают только двум категориям граждан: тем, у кого диагностирована пневмония, и тем, у кого подозрение на коронавирус.

«Бесплатные тесты проводятся в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения, который очень часто меняется. Он динамичен, меняются протоколы лечения, меняются стандарты, меняется подходы к тестированию, и, согласно последним изменениям, безвозмездном тестированию подлежат лица с пневмонией и подозрительные случаи. Что такое подозрение? Это когда семейный врач ставит подозрение на COVID, направляется экстренное сообщение в лабораторного центра и присваивается эпидномер», – пояснила Махота.

Тем временем за последние сутки на Харьковщине лабораторно подтвержден 651 новый случай заражения вирусом, три человека умерли.

Регион продолжает удерживать вторую позицию по количеству заболевших в Украине с цифрой 26913, уступая только Киеву, где 28957 случаев заражения с начала пандемии.

Вирус унес жизни 430 харьковчан. Среди тех, кто стал жертвой коварной хвори, – заслуженный артист Украины Евгений Плаксин, которого большинство харьковчан знали как лучшего Деда Мороза города. Его госпитализировали с двухсторонеей пневмонией, а через день он скончался в больнице. Ему было 75 лет.

Напомним, штрафы на карантине готовятся взвинтить до предела, за что накажут.

Как сообщала Politeka, из-за трагедии с учительницей школы на Харьковщине переводят на дистанционку.

Также Politeka писала, что вирус уносит жизни харьковчан одного за другим.