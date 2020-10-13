Два цеха уже отправили на карантин

На харьковском заводе зафиксировали вспышку коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KHARKIV Today.

Так, анонимные источники местных СМИ сообщили, что два цеха государственного предприятия "Харьковский бронетанковый завод" закрылись на карантин из-за вспышки коронавируса.

Информацию о вспышке COVID-19 подтвердили в приемной руководителя предприятия.

"Цехи не работают с пятницы, закрыты минимум на 10 дней. Но у работников других цехов тоже нет никакой гарантии, что завтра они смогут попасть на работу", - рассказал один из сотрудников бронетанкового завода.

Как известно, Харьковский бронетанковый завод находится на ул. Большой Панасовской, 222. Это государственное предприятие бронетанковой промышленности Украины, которое осуществляет производство, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию бронетехники.

Ранее сообщалось, что директор Департамента по образованию Харьковского городского совета Ольга Деменко заявила, что детей не будут отправлять на каникулы, пока нет соответствующего приказа от Министерства образования. По словам Деменко, до официального приказа Министерства образования или Кабинета министров Украины школы Харькова продолжат обучение в обычном режиме.

Напомним, в Харькове из-за китайского вируса оборвалась жизнь военной АТО.

Как сообщала Politeka, в Харькове оборвалась жизнь знаменитого врача и ученого.

Также Politeka писала, что харьковский врач рассказал о катастрофической ситуации в инфекционке.