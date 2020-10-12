На 77 году жизни в Харькове скончался известный врач, кандидат медицинских наук, профессор Иван Кратенко

Жизнь доктора, который с 1993 по 2008 год был главным санитарным врачом Харьковской области, оборвалась в воскресенье, 11 октября, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Харьковского областного лабораторного центра.

Иван Сергеевич отдал работа в санитарно-эпидемиологической службе 26 лет, из которых пять занимал должность главного врача Московской районной санитарно-эпидемиологической станции, еще пять лет он был главным врачом Харьковской городской санитарно-эпидемиологической станции. Затем 16 лет подряд он возглавлял санитарно-эпидемиологическую станцию Харьковской области.

18 лет Кратенко был профессором кафедры гигиены, эпидемиологии и профессиональных болезней Харьковской медицинской академии последипломного образования.

«Коллектив ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного в связи с невосполнимой утратой и скорбят вместе с ними», – говорится в сообщении лабцентра.

Иван Сергеевич Кратенко родился 28 июля 1944 года в селе Рашивка Гадячского района на Полтавщине. Он закончил Киевский медицинский институт по специальности «эпидемиология».

За годы работы в медицине написал более 90 научных работ.

Ранее мы рассказывали о том, что семье умершего от китайского вируса врача из Тернополя Ивана Венжиновича отказали в компенсации. Случилось это потому, что Венжиновичу накануне его смерти сделали негативный ПЦР-тест.

Известный медик был госпитализирован с двухсторонней пневмонией, однако медики его не спасли и он скончался от тромбоэмболии легочной артерии 1 октября.

Когда Иван лег в больницу, ему сделали тест на коронавирус, который оказался негативным. По закону семьям врачей положена компенсация, однако родным Венжиновича отказали по этой причине.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, украинцы обречены из-за решения Кабмина по жесткому карантину, чего ждать.

Также Politeka писала, что харьковский врач рассказал о катастрофической ситуации в инфекционке.