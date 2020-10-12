Анестезиолог Харьковской областной клинической инфекционной больницы Владимир Корсунов рассказал, что происходит в этом медучреждении

Больных с COVID-19 с апреля лечат в инфекционке, однако сейчас ситуация реально устрашающая. Об этом врач написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Пятница утро, за сутки 8 умерших, больных на ИВЛ 26. В реанимации только 12 коек… Суббота. Очередь скорых с "синими" больными. Открыли третий этаж детской инфекционной больницы для того, чтобы обеспечить их кислородом. Ставим пятнадцатый аппарат ИВЛ вне реанимации... Воскресенье. Больных в больнице более 300. В реанимации как всегда 12. Вне реанимации 15 больных на ИВЛ, одна из них заинтубована на панцирной кровати прямо в палате после часовой реанимации - женщине лишь 39 лет ... Еще одна тромбоэмболия легочной артерии в реанимации, 63 года, спасли, на трубе и ИВЛ, на утро очнулась», – констатирует анестезиолог страшные будни врачей.

Он подчеркнул, что кислородные системы перегружены, а бочки и магистрали покрыты льдом, несмотря на теплую погоду. Однако уже первые морозы могут сделать ситуацию катастрофической, поскольку способны привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода.

Корсунов подчеркнул, что октябрь был реально теплым, но никто не воспользовался этим, чтобы подготовиться к новой волне эпидемии.

«За свой век в медицине (с 1984 года) и работу в реанимации с 1991 года такой беды я еще не видел. Зима близко, ночь темная и полная ужасов», – резюмировал доктор.

За минувшие сутки в Харькове и области виявлено рекордное количество новых случав заражения – 741. В ХОГА заговорили об обустройстве еще 300 койко-мест для больных, а также возможном разворачивании госпиталей на территории стадионов, дворцов спорта и тому подобное.

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