В Харьковской области по состоянию на 2 октября выявили 19 588 случаев китайского вируса, 460 — за прошедшие сутки

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По числу заболевших COVID-19 за сутки область — снова на первом месте среди регионов Украины.

Ранее мы писали, что в Харьковской области от китайского вируса скончалось 12 медиков.

Об этом сообщают в ХОГА со ссылкой на областной лабораторный центр.

Всего в Харьковской области COVID-19 заболело 543 медика, из которых 502 человека уже выздоровели.

Среди умерших:



- Областной диспансер радиационной защиты населения 48 лет, медсестра

- ОКБ - 2 младшие медсестры: 59 и 68 лет.

- Областная клиническая психиатрическая больница №3 - 2 младшие медсестры: 54 и 65 лет

- Харьковский областной лабораторный центр - 69 лет, помощник врача-эпидемиолога;- Харьковский областной центр службы крови - 62, медсестра;

- Городская больница скорой и неотложной помощи (Харьков) - 48 лет, врач;

- Городская поликлиника №26 (Харьков), 70 лет, младшая сестра;

- Первомайская ЦРБ - 47 лет, завхоз;

- ЦПСМД Краснокутского района - 55 лет, фельдшер;

- Центральная городская больница (Изюм) - 59 лет, младшая сестра.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

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