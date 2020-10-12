Об общем количестве заболевших в горсовете не распространяются

Мэр Харькова Геннадий Кернес больше месяца находится на больничном в связи с заражением китайским вирусом

О том, что градоначальник ушел на больничный 9 сентября, cтало известно благодаря ответу мэрии за подписью Вячеслава Басараба, исполняющего обязанности директора юридического департамента Харьковского горсовета, на запрос журналистов «Суспільного».

«Согласно информации Службы управления персоналом Харьковского городского совета мэр Кернес Г.А. находится на больничном с 09.09.2020», – говорится в письме.

Неделю после постановки диагноза, до 16 сентября, Кернес проходил лечение в больнице №17, однако в связи с ухудшением самочувствия его выписали из этой больницы и самолетом отправили в Берлин, где он продолжил лечение в клинике «Шарите».

Пока чиновник борется с COVID-19, обязанности городского головы исполняет секретарь горсовета Александр Новак.

Сколько всего работников мэрии заразились китайским вирусом, Басараб ответить не смог, сославшись на то, что такого учет не ведут.

Тем временем Оксана Гайсинская, гражданская супруга Кернеса, в сториз Инстаграм опубликовала сообщение на тему здоровья чиновника.

«Иногда ты смеешься с моих шуток. Мне этого достаточно», – говорится в тексте.

Что касается самого Кернеса, то он не выходит на связь. Ранее появились слухи о том, что у него якобы случился инсульт, и мэр не может говорить, однако пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко опроверг эти слова.

«Еще раз подчеркиваю: никакого инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит лишь в воспаленном воображении его политических оппонентов», – заявил он на брифинге.

Напомним, во сколько обошелся перелет и лечение Кернеса

Как писала Politeka, глава МОЗ срочно обратился к властям Харькова из-за новой вспышки вируса.

Также Politeka писала, что жизнь десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.