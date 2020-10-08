Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к властям Харькова по поводу обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на брифинг министра.

Так, Степанов обратился к организаторам концерта украинской певицы Ольги Поляковой в Харькове - городе, который находится в "желтой" зоне.

Он отметил, что за минувшие сутки в регионе было подтверждено более 500 новых случаев инфицирования COVID-19.

"Обращаюсь к местным властям, к организаторам концерта: эти цифры вас не пугают каждый день? Вы же точно видите, какое у вас количество коек в больницах заполняется каждый день из-за COVID-19. Вы же точно знаете, в каких условиях у вас работают врачи. Мне кажется, по крайней мере, должны знать. В каких условиях работает скорая, каждый день везя тяжелых больных в больницы", - отметил глава Минздрава.

Как известно, 3 октября в Харькове состоялся концерт Поляковой. Организатором мероприятия была местная администрация, которую возглавляет Татьяна Цыбульник. На афишах именно она от имени команды мэра Харькова Геннадия Кернеса приглашала харьковчан на выступление певицы. По данным местной полиции, на концерте собралось более 2 тысяч человек. Сейчас массовое мероприятие расследуют по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

Напомним, Полякова сделала заявление после скандального концерта в Харькове.

Как писала Politeka, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях.

Также Politeka писала, что жизнь десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.