У Харківській області за добу від коронавірусу померло 8 людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані обласного лабораторного центру.

Так, за минулий день, 5 жовтня, у Харківській області було підтверджено 481 випадок захворювання на COVID-19. Померло за день від коронавірусу вісім людей.

Загалом в регіоні станом на ранок 6 жовтня зафіксовано 21 445 випадків захворювання.

Раніше повідомлялось, що Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо ситуація з поширенням коронавірусної хвороби буде погіршуватися.

Голова МОЗ Максим Степанов зазначив, що локдаун – це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції, але це може негативно позначитися на економіці країни.

Станом на понеділок, 5 жовтня, в Україні захворіли 3 774 осіб (добою раніше – 4 140). Останній раз про менше чотирьох тисяч інфікованих за добу повідомлялося 29 вересня. За добу померли 33 хворих вірусом (добою раніше – 44), одужали 1 145 пацієнтів (1 370). За весь час епідемії в Україні зафіксували 230 236 хворих, 4 430 померлих і 101 252 одужали.

Нагадаємо, Полякова зробила заяву після скандального концерту в Харкові.

Як писала Politeka, Харкову загрожує катастрофа після концерту Полякової, Степанов повідомив про наслідки.

Також Politeka писала, що життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.