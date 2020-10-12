В Харькове от коронавируса умерла ветеран АТО Инна Янголенко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию волонтера Елены Ловчиновской в соцсети.

Волонтер отметила, что Инна Янголенко была ветераном АТО и женой бывшего командира батальона "Слобожанщина".

"В 2015 году машину, в которой находились Андрей и Инна Янголенко, взорвали. Тогда, получив многочисленные ранения, Инна буквально вернулась с того света. У них двое прекрасных сыновей, которые любят Украину. Легкие Инны сильно пострадали при взрыве и не выдержали эту новую инфекцию COVID-19", - написала Ловчиновская.

В комментариях к публикации пользователи соцсети выражают свои соболезнования родным и близким Инны, а также отмечают, что женщина отличалась невероятной силой духа, была светлым и добрым человеком.

Как известно, батальон "Слобожанщина" был создан в апреле 2014 года. Его возглавил старший лейтенант милиции Андрей Янголенко, жена которого стала одним из сотрудников спецподразделения. В марте 2015 года машину, в которой ехали Инна и Андрей, взорвали, но им удалось выжить. В сентябре бывшего комбата задержали и инкриминировали ему подготовку покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова, харьковского бизнесмена Всеволода Кожемяко и лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого. Позже Аваков внес за Янголенко залог в 1,2 миллиона гривен, объясняя это тем, что "дал ему шанс измениться". После бывший комбат возглавил горотдел полиции в Дружковке Донецкой области.

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