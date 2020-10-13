У Харкові на 76-му році життя перестало битися серце заслуженого артиста України Євгена Плаксіна

Першими сумну новину повідомили на сторінці театру імені Т. Г. Шевченка у Фейсбук, передає Politeka.net.

"Друзі, надійшла сумна і шокуюча звістка: сьогодні пішов з життя талановитий актор, дуже світла і позитивна людина - заслужений артист України Євген Плаксін, наш дядько Женя. Світла пам'ять!", – йдеться в тексті.

У коментарі виданню "Слобідський край" директор театру Маргарита Сакаян розповіла подробиці трагедії:

"Дуже підступна хвороба, цей коронавірус. Останній раз він був на роботі 1 жовтня. У той же день йому стало зле, тому наступного - залишився вдома. Далі звернувся до сімейного лікаря, лікувався, але вчора йому стало ще гірше, і йому викликали "швидку". Сьогодні він помер".

Вона додала, що останній раз колеги телефонували йому за дві години до смерті, цікавилися самопочуттям, чули його голос. О 14:20 його не стало.

Актор жив один. Його єдиний син зараз за кордоном. Про смерть батька йому вже повідомили.

Євген Фролович присвятив акторству 54 роки свого життя. Він був справжнім професіоналом своєї справи, і публіка його обожнювала. Але найбільше Плаксін запам'ятався харків'янам як найкращий всеукраїнський і сСлобожанський Дід Мороз. У 2018 року у всеукраїнському конкурсі на кращого Діда Мороза в Києві він був визнаний кращим.

У коментарях користувачі не приховують болю втрати.

"Сумна новина... Дуже сумна. Проте Господь розпорядився так, щоб Євген Плаксін був з нами поруч довге життя. Він дав нам можливість споглядати і чути талановиту і красиву людину!!! Нехай Господь Бог простить новоприставленому рабу Божому Євгену всі вільні і мимовільні пригрішення. Нехай ангели будуть поруч. Ми вас пам'ятаємо і любимо завжди!!! Наш Славний Дідусь Мороз!!! І будемо чекати Вас з радістю... Пробачте нас, будь ласка. Завжди Браво Євгену Плаксіну! Завжди Оплески!!!",- пише Леонід Зареченський.

"Все було у нашого дорогого дядька Жені. Краса, доброта, талант, молодість душі і почуття гумору. Неймовірна втрата . Пішла найпозитивніша людина з нашого театру. Світла пам'ять йому!",- додала Лада Лізіна.

"Світла пам'ять... Його голос, посмішка і погляд назавжди залишаться в моїх дитячих воспмінаніях... Як же мені пощастило брати участь в ранках за участю Євгена Фроловича в ролі Діда Мороза!", - згадує Олексій Чигрин.

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