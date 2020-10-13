В Харькове на 76-м году жизни перестало биться сердце заслуженного артиста Украины Евгения Плаксина

Первыми печальную новость сообщили на странице театра имени Т.Г. Шевченко в Фейсбук, передает Politeka.net.

«Друзья, поступила печальная и шокирующая весть: сегодня ушел из жизни талантливый актер, очень светлый и позитивный человек - заслуженный артист Украины Евгений Плаксин, наш дядя Женя. Светлая память!», – говорится в тексте.

В комментарии изданию "Слобідський край" директор театра Маргарита Сакаян рассказала подробности трагедии:

«Очень коварная болезнь, этот коронавирус. Последний раз он был на работе 1 октября. В тот же день почувствовал себя плохо, поэтому в следующий - остался дома. Далее обратился к семейному врачу, лечился, но вчера ему стало еще хуже, и ему вызвали "скорую". Сегодня он умер».

Она добавила, что последний раз коллеги звонили ему за два часа до смерти, интересовались самочувствием, слышали его голос. В 14:20 его не стало.

Актер жил один. Его единственный сын сейчас за границей. О смерти отца его уже уведомили.

Евгений Фролович посвятил актерству 54 года своей жизни. Он был настоящим профессионалом своего дела, и публика его обожала. Но больше Плаксин запомнился харьковчанам как лучший всеукраинский и слобожанский Дед Мороз. В 2018 года во всеукраинском конкурсе на лучшего Деда Мороза в Киеве он был признан лучшим.

В комментариях пользователи не скрывают боли утраты.

«Печальная новость... Очень печальная. Но Господь распорядился так, чтобы Евгений Плаксин был с нами рядом долгую жизнь. Он дал нам Возможность созерцать и слышать Талантливого и Красивого Человека!!! Пусть Господь Бог простит новоприставленному рабу Божьему Евгению все вольные и невольные пригрешения. Пусть ангелы будут рядом. Мы Вас помним и любим ВСЕГДА!!! Наш Славный Дедушка Мороз!!! И будем ждать Вас с радостью... Простите нас, пожалуйста. Всегда Браво Евгению Плаксину! Всегда Аплодисменты!!!», – пишет Леонид Зареченский.

«Все было у нашего дорогого дяди Жени..Красота, доброта, талант, молодость души и чувство юмора. Невероятная утрата . Ушел самый позитивный человек из нашего театра. Светлая память ему!", – добавила Лада Лизина.

«Светлая память... Его голос, улыбка и взгляд навсегда останутся в моих детских воспминаниях... Как же мне повезло участвовать в утренниках с участием Евгения Фроловича в роли Деда Мороза!», – вспоминает Алексей Чигрин.

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