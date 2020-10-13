После смерти 43-летней учительницы лицея от китайского вируса школы Малиновской ОТГ Чугуевского района перешли на дистанционное обучение

Планируется, что учиться на удаленке дети будут с 12 по 23 октября, передает «Depo. Харьков» со ссылкой на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС при исполкоме Малиновского поселкового совета.

Учреждения дошкольного образования должны приостановить работу с 12 по 23 октября включительно.

Глава общины Николай Семерьянов пояснил, что на дистанционное обучение переведены три лицея и детский сад из-за случаев коронавируса среди персонала. Кроме того, в ОТГ ограничили доступ к детским площадкам.

«Комиссия приняла решение, что с 12 октября отправить не на каникулы, а на дистанционное образование до 23 октября. Если бы отправили на каникулы, мы бы забрали 12 дней летних каникул», – пояснил чиновник и добавил, что после двух недель дистанционного образования с 26 октября школы общины пойдут на недельные каникулы.

10 октября от коронавируса скончалась учительница лицея №1, а у нянечки и повара детсада – подозрение на COVID-19.

Отметим, что с 1 сентября коронавирус подтвердили у 149 педагогов и сотрудников школ в Харьковской области. Все еще болеют 74 человека (выздоровели 75).

Тем временем в Харькове пока что не собираются отправлять школы на досрочные каникулы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Так, директор Департамента по образованию Харьковского городского совета Ольга Деменко заявила, что детей не будут отправлять на каникулы, пока нет соответствующего приказа от Министерства образования.

Ранее мы писали о том, что Харьковщина держит второе место в Украине по количеству зараженных после Киева. Только за последние сутки в регионе – 439 новых случаев.

Напомним, Харьковщина стала "главной по вирусу" в Украине, антирекорды бьются день за днем.

Как сообщала Politeka, Кучер напугал харьковчан "красной" зоной карантина.

Также Politeka писала, что вирус уносит жизни харьковчан одного за другим.