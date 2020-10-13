В Харькове сомнительные педагогические методы учителей сняли на видео и выложили в сеть

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал "Харьков Life".

Так, на опубликованных кадрах можно увидеть, как девочка кричит и плачет, а две женщины поднимают ее и тянут в сторону учебного заведения.

Отмечается, что инцидент произошел в школе №70.

"Учителя школы №70 ХТЗ начали кричать на девочку. Девочка испугалась и начала от них убегать, и учителя тащили ребенка по земле. Что за новый метод воспитания?"- говорится в подписи к видео.

Пока женщины несли девочку в сторону школы, она продолжала кричать, плакать и пыталась вырваться, размахивая руками.

Ранее сообщалось, что директор Департамента по образованию Харьковского городского совета Ольга Деменко заявила, что детей не будут отправлять на каникулы, пока нет соответствующего приказа от Министерства образования.

Как известно, и. о. министра образования Сергей Шкарлет посоветовал с 15 октября отправить школы на каникулы, а высшие учебные заведения - на дистанционную форму обучения. Впрочем, по словам Деменко, до официального приказа Министерства образования или Кабинета министров Украины школы Харькова продолжат обучение в обычном режиме.

Напомним, харьковчане тотально игнорируют правила карантина, пугающее видео.

Как писала Politeka, жизнь десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.

Также Politeka писала, что в Харькове ситуация с вирусом достигла апогея.