За сутки от китайского вируса умерли десять жителей Харьковской области

По состоянию на 21 октября с начала пандемии в регионе зарегистрировано 462 смерти.

Об этом сообщили на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также известно, что с начала пандемии в Харьковской области выявлено 30 272 случая коронавируса, за сутки - 713 новых. Выздоровели 5862 человека, все еще болеют - 23 948.

Харьковская область находится на втором месте по числу случаев за весь период пандемии. Первое место занимает столица Украины.

К слову, больше десятка больных китайским вирусом вывезли из Харькова.

Из Харькова в больницы области за последние дни перевезли 13 пациентов.

Об этом на брифинге 19 октября сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Известно, что пациентов перевозили в районы на прошлой неделе, в четверг-пятницу, на выходных таких перевозок не было.

"Да, больницы в Харькове переполнены. Мы выписываем, нам удается удержать ситуацию, но все же переполнены больницы", - добавил председатель ХОГА.

Кучер сообщил, что пациентов везли, в частности, в Купянский район.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.