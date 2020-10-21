За сутки от китайского вируса умерли десять жителей Харьковской области
По состоянию на 21 октября с начала пандемии в регионе зарегистрировано 462 смерти.
Об этом сообщили на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Также известно, что с начала пандемии в Харьковской области выявлено 30 272 случая коронавируса, за сутки - 713 новых. Выздоровели 5862 человека, все еще болеют - 23 948.
Харьковская область находится на втором месте по числу случаев за весь период пандемии. Первое место занимает столица Украины.
К слову, больше десятка больных китайским вирусом вывезли из Харькова.
Из Харькова в больницы области за последние дни перевезли 13 пациентов.
Об этом на брифинге 19 октября сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Известно, что пациентов перевозили в районы на прошлой неделе, в четверг-пятницу, на выходных таких перевозок не было.
"Да, больницы в Харькове переполнены. Мы выписываем, нам удается удержать ситуацию, но все же переполнены больницы", - добавил председатель ХОГА.
Кучер сообщил, что пациентов везли, в частности, в Купянский район.
Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.
Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.