В Харькове свободные койки для больных китайским вирусом есть только в роддоме
Об этом рассказал директор городского департамента охраны здоровья Юрий Сороколат, передает newsroom.
"В городской больнице №13 было развернуто 140 коек, при этом в клинике лечится уже 173 пациента. В 117-й больнице на 120 койках находятся 175 пациентов, в роддоме №2 из 110 коек заняты 19. В 25-й больнице 50 койках находится 48 больных", — рассказал чиновник.
По его словам, к кислороду подключены лишь 150 коек. Чтобы решить проблему, на оборудование новых кислородных точек выделили 4,6 миллиона гривен. На бочки для кислорода выделили 9,1 миллиона гривен.
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К слову, больше десятка больных китайским вирусом вывезли из Харькова.
Из Харькова в больницы области за последние дни перевезли 13 пациентов.
Об этом на брифинге 19 октября сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Известно, что пациентов перевозили в районы на прошлой неделе, в четверг-пятницу, на выходных таких перевозок не было.
"Да, больницы в Харькове переполнены. Мы выписываем, нам удается удержать ситуацию, но все же переполнены больницы", - добавил председатель ХОГА.
Кучер сообщил, что пациентов везли, в частности, в Купянский район.
Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.
Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.