В Харькове свободные койки для больных китайским вирусом есть только в роддоме

Об этом рассказал директор городского департамента охраны здоровья Юрий Сороколат, передает newsroom

"В городской больнице №13 было развернуто 140 коек, при этом в клинике лечится уже 173 пациента. В 117-й больнице на 120 койках находятся 175 пациентов, в роддоме №2 из 110 коек заняты 19. В 25-й больнице 50 койках находится 48 больных", — рассказал чиновник.

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По его словам, к кислороду подключены лишь 150 коек. Чтобы решить проблему, на оборудование новых кислородных точек выделили 4,6 миллиона гривен. На бочки для кислорода выделили 9,1 миллиона гривен.

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К слову, больше десятка больных китайским вирусом вывезли из Харькова.

Из Харькова в больницы области за последние дни перевезли 13 пациентов.

Об этом на брифинге 19 октября сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Алексей Кучер, ХОГА

Известно, что пациентов перевозили в районы на прошлой неделе, в четверг-пятницу, на выходных таких перевозок не было.

"Да, больницы в Харькове переполнены. Мы выписываем, нам удается удержать ситуацию, но все же переполнены больницы", - добавил председатель ХОГА.

Кучер сообщил, что пациентов везли, в частности, в Купянский район.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.