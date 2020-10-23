Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у мэра Геннадия Кернеса в Харькове сложная ситуация с китайским вирусом

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на интервью Зеленского.

"Например, я ничего плохого не желаю мэру Харькова. Он сегодня в сложном положении, тяжело болеет (COVID-19). Более того, он там для Харькова делал какие-то важные вещи разные… Но важный момент: мы говорили с ним несколько раз, потом он нас послушал – остановил метро – когда чувствовал, что количество заболевших растет. После этого он говорил, что все будет нормально. Сейчас он заболел, к сожалению, и ситуация (в Харькове) у него сложная", – заявил Зеленский.

Ранее мы писали что на Харьковщине по состоянию на 23 октября у 31595-х человек подтвердили китайский вирус.

Согласно мониторингу распространения эпидемии, который проводит СНБО, всего по состоянию на утро 23 октября вирус лабораторно подтвержден у 31 592 человека.

За последние сутки появилось 693 новых случая инфицирования.

68 человек выздоровели, восемь пациентов умерли.

К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.

Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.

Также Politeka писала, что больных китайским вирусом массово вывозят из Харькова, заявление Кучера.