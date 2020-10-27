В Харькове расследуют 514 случаев инфицирования китайским вирусом среди медиков

По состоянию на 26 октября ГУ Гоструда в Харьковской области получило сообщение по заболеванию COVID-19 по 514 медработников, сообщили в пресс-службе ведомства, передает Depo.Харьков.

Из общего количества говорится о 15 смертельных случаях.

Случаи лабораторного подтверждения инфицирования COVID-19 медицинских и других работников, связанные с исполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения, расследуются как случаи острого профессионального заболевания.

Ранее мы писали, что больницы переполнены и не могут принимать новых пациентов с китайским вирусом.

Медики эту информацию подтверждают.

"Сохраняется напряженность. На данный момент все занято, как и было. У нас на утро 301 больной находится на госпитализации. Больница вообще по штатному расписанию рассчитана на 240, но мы расширились. Мы берем сейчас 290. Мы уже переполнены. Кислородных мест нет. Ну хотя в реанимации на утро есть два свободных места", - Павел Нартов, директор Харьковской областной клинической инфекционной больницы.

Сейчас к лечению пациентов с COVID привлекают две железнодорожные больницы Харькова.

В медучреждения передали 9 аппаратов ИВЛ и средства индивидуальной защиты. Однако, по словам директора железнодорожной больницы №1 Виктора Лещенко, у них есть проблема с персоналом.

К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.

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Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.