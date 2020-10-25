Лидером на местных выборах в Харькове является действуюший мэр Геннадий Кернес

Как сообщает Politeka.net, за этого кандидата проголосовали примерно 57,9% граждан. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Студии Савика Шустера, проведенного 25 октября на избирательных участках.

На втором месте по предварительным подсчетам оказался представитель “ОПЗЖ” Александр Фельдман, за которого отдали свои голоса 12,12%.

Алексей Кучер от "Слуги народа" набрал почти 12% голосов.

Что касается Харьковсовета, по результатам экзитполов в него проходят такие партии

Блок Кернеса "Успешный Харьков" с 39,52%.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" - 16,99%.

"Слуга народа" - 12,39%.

“Европейская солидарность” - 9,17%.

В 2020 году украинцам придется голосовать по новым правилам. Так в бюллетене появится возможность указать не только предпочтительную партия, но и конкретного кандидата. Для это нужно прописать в специальном квадрате номер представителя политсилы в избирательном списке. Если политик набере больше 25% от всех голосов, которые отдали его партии, он поднимется выше в списке с большей вероятностью пройдет в городской совет.

Напомним, местные выборы проходят со скандалами, что творится на участках: «За каждый голос обещали по…»

Как сообщала Politeka, жесткие штрафы в день выборов, украинцам озвучили суммы и важное требование: "Если человек придет без..."

Также Politeka писала, переход на зимнее время, мощная буря и выборы, как украинцам пережить 25 октября: "Начиная с сегодняшнего дня..."