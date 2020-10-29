Жители Харькова стали меньше болеть инфекционными заболеваниями

Как сообщили в областном лабораторном центре, за девять месяцев 2020 года без учета гриппа и ОРВИ различные инфекционные хвори перенесли 4 391 человек, а это на 65% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Известно, что уже несколько случаев вирусного менингита зафиксировали на Харьковщине.

«Наблюдается снижение показателей буквально по всем заболеваниям, в том числе кишечным и вирусным гепатитам. Однако за январь-сентябрь текущего года зафиксировали по 2 случая кори, краснухи и паротита, 4 случая малярии, 5 случаев вирусного менингита, по одному - менингококковой инфекции и лептоспироза», - рассказали в лабцентре.

Ранее мы писали, что на Харьковщине увеличилась заболеваемость китайским вирусом.

По их сведениям, в Харьковской области в течение последних суток обнаружили 575 случаев инфицирования вирусом (+1,66%), общее количество случаев – 35 016.

В течение суток в регионе от коронавируса умер один человек (общее число жертв – 516), выздоровели – 59 пациентов (всего – 6 556).

Количество "активно больных" за сутки увеличилось на 515 человек – до 27 944 пациентов.

К слову, вирус на Харьковщине не щадит медиков, появились жуткие данные: "повышенный риск заражения и...".

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.