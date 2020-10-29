На Харьковщине увеличилась заболеваемость китайским вирусом

Об этом сообщает СНБО, передает Depo.Харьков.

По их сведениям, в Харьковской области в течение последних суток обнаружили 575 случаев инфицирования вирусом (+1,66%), общее количество случаев – 35 016.

В течение суток в регионе от коронавируса умер один человек (общее число жертв – 516), выздоровели – 59 пациентов (всего – 6 556).

Количество "активно больных" за сутки увеличилось на 515 человек – до 27 944 пациентов.

Ранее мы писали, что зарплаты харьковских преподавателей вырастут.

Зарплаты педагогических работников в учреждениях профессионального и специализированного образования будут постепенно увеличены в 2021 году. С 1 июля она вырастет до 7 001 грн.

"Вы чего больные? Проживите на эти деньги!", "Ой, как заживут теперь педагоги.... Загордяться наверное", "Ну это должен быть не предел...что такое сейчас 7000,так оплатить коммуналку и на еду и то очень скромно!", "Когда бл**ь у депутатов так зарплаты "вырастут"!", - возмущаются украинцы в комментариях.

К слову, вирус на Харьковщине не щадит медиков, появились жуткие данные: "повышенный риск заражения и...".

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.