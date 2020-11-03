У Геннадия Кернеса опровергли заявления о якобы его смерти
В частности информацию опроверг спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в комментарии hromadske.
Близкий друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс заявил, что лишь недавно разговаривал с городским головой.
«Очередные враги Харькова и независимой Украины распространяют слухи о гибели моего друга Геннадия Кернеса. Все это циничная ложь», ㅡ написал он.
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Ранее мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес сейчас перебывает на лечении в немецкой клинике "Шарите"
Там "соблюдают свои меры безопасности", так что делать фото и видео внутри медучреждения - запрещено.
И из-за этого "пропажа" Кернеса обрастает небылицами и разными шутками на тему: "Где Кернес?". Но, харьковчане не унывают и даже уже "нашли" Кернеса.
Фотофактом поделились в Телеграм-канале "Kharkiv Journal".
На фото присутствует фото мешка с бюллетенями, на котором приклеена бумажка с фразой "городской голова".
"А мы то думали, где Кернес ? А он в мешках кочует. Естественно оттуда и селфи не сделаешь и видео не запишешь", - шутят харьковчане.
К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".
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