Мэр Харькова Геннадий Кернес сейчас перебывает на лечении в немецкой клинике "Шарите"
Там "соблюдают свои меры безопасности", так что делать фото и видео внутри медучреждения - запрещено.
И из-за этого "пропажа" Кернеса обрастает небылицами и разными шутками на тему: "Где Кернес?". Но, харьковчане не унывают и даже уже "нашли" Кернеса.
Фотофактом поделились в Телеграм-канале "Kharkiv Journal".
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На фото присутствует фото мешка с бюллетенями, на котором приклеена бумажка с фразой "городской голова".
"А мы то думали, где Кернес ? А он в мешках кочует. Естественно оттуда и селфи не сделаешь и видео не запишешь", - шутят харьковчане.
Ранее мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес, вероятно, останется на посту.
Кернес побеждает на местных выборах в первом туре с поддержкой 61,2% избирателей.
Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Терехов также добавил, что фото Кернеса из клиники "Шарите" не будет, потому что там "соблюдают свои меры безопасности".
"Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние - стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное — приезд Геннадия Кернеса в город Харьков", - сообщил первый вице-мэр города.
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