Мэр Харькова Геннадий Кернес сейчас перебывает на лечении в немецкой клинике "Шарите"

Там "соблюдают свои меры безопасности", так что делать фото и видео внутри медучреждения - запрещено.

И из-за этого "пропажа" Кернеса обрастает небылицами и разными шутками на тему: "Где Кернес?". Но, харьковчане не унывают и даже уже "нашли" Кернеса.

Фотофактом поделились в Телеграм-канале "Kharkiv Journal".

На фото присутствует фото мешка с бюллетенями, на котором приклеена бумажка с фразой "городской голова".

"А мы то думали, где Кернес ? А он в мешках кочует. Естественно оттуда и селфи не сделаешь и видео не запишешь", - шутят харьковчане.

Ранее мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес, вероятно, останется на посту.

Кернес побеждает на местных выборах в первом туре с поддержкой 61,2% избирателей.

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Терехов также добавил, что фото Кернеса из клиники "Шарите" не будет, потому что там "соблюдают свои меры безопасности".

"Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние - стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное — приезд Геннадия Кернеса в город Харьков", - сообщил первый вице-мэр города.

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