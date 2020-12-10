Геннадия Кернеса, который уже три месяца находится в клинике Германии, официально признали мэром Харькова

Об этом объявила председатель Харьковской городской ТИК Ольга Мозговая. Она сообщила, что Кернес предоставил все необходимые документы дистанционно.

Но как сообщиет издание "BBCnews Україна", согласно закону, новоизбранный мэр приобретает полномочия, если он приносит присягу на пленарном заседании горсовета.

Мэры, которых избрали повторно в Украине, обязаны приносить присягу.

"Мэр должен принимать присягу после каждых выборов. Точно так же, как это сделали Кличко (мэр Киева - ред.) и Филатов (мэр Днепра - ред.). Это предусматривает закон о местном самоуправлении", - заявил бывший член Центризбиркома.

Оппозиция уже успела обвинить руководство в узурпации власти:

"То, что сейчас происходит в зале заседаний городского совета это совершенно не то что незаконно, это полное искажение воли граждан и попытки одной определенной группы людей узурпировать в абсолютно противозаконный способ власть в этом городе", - заявил Игорь Черняк, депутат от фракции Блок Светличной "Вместе".

Напомним, что в Харькове прошла первая сессия городского совета.

Сессию Харьковского горсовета 8 созыва открыла председатель Харьковской ТИК Ольга Мозговая.

Мозговая отметила, что на основании голосования 25 октября Харьковская городская ТИК постановил признать избранным Харьковским городским головой беспартийного Геннадия Кернеса.

Председатель ТИК зачитала постановление о регистрации Кернеса Харьковским городским головой.

Глава харьковской ТИК Ольга Мозговая во время заседания горсовета сообщила, что Геннадий Кернес избранный мэр Харькова. Она также объяснила, что он не первый раз избран и давал присягу уже в 2010 году - поэтому ему якобы присягать повторно не обязательно.

"В соответствии с указанными выше законов Кернес с этого времени приобретает полномочия Харьковского городского головы", — сказала Мозговая.

Ранее мы писали, что близкий друг Геннадия Кернеса официально подтвердил, что мэр скоро будет в Харькове.

Об этом Павел Фукс сообщил в своем телеграм-канале.

«Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома» - Павел Фукс

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".