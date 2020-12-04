Харьковский врач рассказал, какие пациенты являются самыми сложными

Заведующий реанимации Харьковской областной клинической больницы Владимир Корсунов рассказал больных китайским вирусом, передает "ТСН".

Он рассказал, что наибольшую проблему составляют пациенты, которые нуждаются в кислороде и в то же время нуждаются в интенсивной терапии.

"Потому что у нас сейчас отделение интенсивной терапии, которое было рассчитано на шесть коек, сейчас функционирует на 12. А пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, вдвое, а иногда и в три раза больше, чем коек в отделении интенсивной терапии. То есть в отдельные недели в прошлом месяце количество больных, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, достигала 40 человек. А в реанимации у нас может находиться только 12 пациентов. И это является большой проблемой", — рассказал Корсунов.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.