А вы готовы к такому?

В Украине, и в Харькове в частности, могут ввести полный локдаун

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам городского головы, введение карантина выходного дня являлось лишь подготовкой к введению тотального карантина в стране.

"В пессимистическом варианте он будет с 10 по 15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря", - рассказал Марцинкив после общения с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.





Также он отметил, что данное решение станет катастрофой для экономики.

Напомним, с 21 ноября граждан, которые находятся в общественных местах и транспорте без маски или аналогичных средств защиты будут наказывать штрафом от 170 до 255 гривен.

Отметим, что по состоянию на пятницу, 20 ноября, общее число инфицированных в Украине составило 598 085 человек. В Харьковской области за все время пандемии было зарегистрировано 50 252 случая.

Напомним, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".