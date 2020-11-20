В Украине, и в Харькове в частности, могут ввести полный локдаун
Как передает Politeka.net, такое заявление сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам городского головы, введение карантина выходного дня являлось лишь подготовкой к введению тотального карантина в стране.
"В пессимистическом варианте он будет с 10 по 15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря", - рассказал Марцинкив после общения с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Также он отметил, что данное решение станет катастрофой для экономики.
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Напомним, с 21 ноября граждан, которые находятся в общественных местах и транспорте без маски или аналогичных средств защиты будут наказывать штрафом от 170 до 255 гривен.
Отметим, что по состоянию на пятницу, 20 ноября, общее число инфицированных в Украине составило 598 085 человек. В Харьковской области за все время пандемии было зарегистрировано 50 252 случая.
Напомним, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".