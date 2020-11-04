Харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко
В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.
Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.
Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.
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Ранее мы писали, что в больницах Харькова заняты места для больных китайским вирусом.
Коек в больницах выделено 530, а пациентов госпитализированы 560.
Об этом заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
"На сегодня кровати заняты на 100%, и даже немножко больше. Но в эти выходные не было такого тяжелого ажиотажа, как в предыдущие дни... Стопроцентно работают 530 коек, сегодня есть почти 560 больных. Мы запускаем друг за другом кровати, которые снабжены кислородом. Планируем в этом месяце запустить еще 140 коек», – указала чиновница.
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