Харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко

В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.

Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.

Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.

Ранее мы писали, что в больницах Харькова заняты места для больных китайским вирусом.

Коек в больницах выделено 530, а пациентов госпитализированы 560.

Об этом заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

"На сегодня кровати заняты на 100%, и даже немножко больше. Но в эти выходные не было такого тяжелого ажиотажа, как в предыдущие дни... Стопроцентно работают 530 коек, сегодня есть почти 560 больных. Мы запускаем друг за другом кровати, которые снабжены кислородом. Планируем в этом месяце запустить еще 140 коек», – указала чиновница.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".