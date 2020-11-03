Харьковчан, умерших от китайского вируса, предлагают либо хоронить на Безлюдовском кладбище, либо везти в Киев на кремацию

Об этом сообщают жители города, передает "Харьков Today".

На Безлюдовском кладбище на прошлой неделе похоронили харьковчанку Ирину., у которой был положительный тест на коронавирус, но ее отказывались забирать в больницу из-за основного онкологического диагноза.

Семье предложили два варианта – хоронить на специально отведенном Безлюдовском кладбище или кремировать в Киеве.

"Мы выбрали первый. Никто не был готов к такому ужасу. Попрощаться даже не дали, отдали тело в закрытом гробу. Особенно сложно было смириться с этим ужасом моей теще, маме жены", — рассказал вдовец.

Схожей историей поделилась журналистка Инна Поляк. 30 октября в Харькове похоронили сестру ее отца, которая умерла от осложнений COVID-19.

"Умерших от короны в Харькове не хоронят. Либо везите в киевский крематорий, и это вам обойдется где-то в 14 тысяч гривен. Либо на специально отведенное кладбище в Безлюдовке. И это уже 20 тысяч гривен!!! А какое законное и научное обоснование такого п*здеца?! Это же не сибирская язва, которая веками в земле живет. Почему аж 20 тысяч, там что спецусловия захоронения, металлические склепы или что?", – написала харьковчанка на своей странице в Facebook.

Ранее мы писали, что в больницах Харькова заняты места для больных китайским вирусом.

Коек в больницах выделено 530, а пациентов госпитализированы 560.

Об этом заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

"На сегодня кровати заняты на 100%, и даже немножко больше. Но в эти выходные не было такого тяжелого ажиотажа, как в предыдущие дни... Стопроцентно работают 530 коек, сегодня есть почти 560 больных. Мы запускаем друг за другом кровати, которые снабжены кислородом. Планируем в этом месяце запустить еще 140 коек», – указала чиновница.

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