В метро Харькова полицейские решили наказать пассажира без маски
Как передает Politeka.net, телеграм-канал "Труха" опубликовал видео на котором можно увидеть, как полицейские разговаривают с мужчиной, находившимся в вагоне метро без защитной маски, (чтобы посмотреть видео - проскрольте до конца новость).
Автор публикации добавил, что из-за сопротивления пассажира пришлось остановить поезд.
"Надеюсь штраф ему таки выписали", "на самом деле маска єто все х**ня, но с**ка вот такие тупоголовые бунтари реально бесят", "Надеюсь будет штраф за остановку движение поездов по линии", "Я все время удивляюсь нашему народу, есть правила которых нужно придерживаться", - пишут харьковчане в комментариях.
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