В Харькове возле ХОГА сотни людей протестуют против карантина выходного дня

Работники кинотеатров, кафе и ресторанов в очередной раз вышли на улицу с требованием не вводить ограничения.

Как сообщили в полиции, собралось около 500 человек. Протестующие собираются идти к ГУ полиции с протестом против штрафов.

Харьковчане перешли к политическим лозунгам, требуют отставки правительства, передает телеграм-канал "ХК".

Ранее мы писали, что Харьковские власти согласились ввести карантин выходного дня.

В Харькове с 14 ноября будет введен карантин выходного дня. Оспаривать это решение Кабмина харьковская власть не намерена.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

«Мы будем действовать в рамках украинского законодательства и выполнять постановление Кабмина вне зависимости от того, согласны мы с ними или нет. Карантин выходного дня вводим не мы, а Правительство. У нас с точки зрения законодательства просто нет правовых вариантов не подчинится. Давайте не рассуждать о том, имеет ли постановление меньшую юридическую силу, чем закон, но оба они обязательны к исполнению на территории государства. Пока не будет решения, что это незаконно или неконституционно, мы обязаны подчинятся решениям Правительства. Оценок этому решению Кабмина мы не даем», - сообщил Юрий Сидоренко.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".