В Харьковской области зафиксирован рекорд по количеству смертей от китайского вируса

Об этом сообщили в обладминистрации со ссылкой на данные Харьковского областного лабораторного центра.

Так, от китайского вируса тринадцать человек умерли от коронавируса. Также известно о 668 случаях заболевания в Харьковской области за последние сутки.

В Украине зафиксировано +11787 за сутки - новый антирекорд.

Ранее мы писали, что на харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.

В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.

Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.

Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.

Ранее мы писали что государство стимулирует украинцев уходить на самоизоляцию в случае, если у кого-то в семье подтвердится китайский вирус.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

В случае, если у украинцев в семье у кого-то подтвердится китайский вирус, и они уйдут на самоизоляцию, государство, в таком случае, компенсирует все 100% больничных.

"Если заболел кто-то из членов вашей семьи, оставайтесь на самоизоляции – государство платит за такую самоизоляцию больничные. Мы возместим все больничные", – подчеркнул глава Кабинета министров на заседании.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".