ЧП в Харькове: мужчина угрожает подорвать себя гранатой

Как сообщила полиция, сегодня утром, 13 ноября, сотрудники уголовного розыска пришли в частный дом в Основянском районе, чтобы порвести там обыск.

К ним вышел мужчина с гранатой, и отсоединив чеку начал угрожать ее взорвать.

На место выехали экстренно выехали руководители областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники управления "КОРД", взрывотехники и спасатели.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Ранее мы писали, что харьковчанин прогнал наглых мошенников с лестничной площадки и напомнил жителям Харькова, что схема развода по «льготной» замене окон до сих пор живёт.

Аферисты ходят по подъездам, рассказывают про «льготу от завода по замене деревянных окон и дверей» берут задатки с доверчивых пенсионеров и пропадают.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".