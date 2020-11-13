ЧП в Харькове: мужчина угрожает подорвать себя гранатой
Как сообщила полиция, сегодня утром, 13 ноября, сотрудники уголовного розыска пришли в частный дом в Основянском районе, чтобы порвести там обыск.
К ним вышел мужчина с гранатой, и отсоединив чеку начал угрожать ее взорвать.
На место выехали экстренно выехали руководители областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники управления "КОРД", взрывотехники и спасатели.
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Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".
Ранее мы писали, что харьковчанин прогнал наглых мошенников с лестничной площадки и напомнил жителям Харькова, что схема развода по «льготной» замене окон до сих пор живёт.
Аферисты ходят по подъездам, рассказывают про «льготу от завода по замене деревянных окон и дверей» берут задатки с доверчивых пенсионеров и пропадают.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".