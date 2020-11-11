В Харькове на площади Свободы возле здания ХОГА проходит митинг
Как информирует Politeka.net, харьковчане выступают против введения карантина выходного дня.
На акцию протеста в очередной раз вышли работники ресторанного бизнеса.
Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Нет работы – нет налогов", "Наши дети хотят есть", "Наши зарплаты тоже на карантине" и т.д.
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Ранее мы писали, что интервалы между поездами в метро Харькова возмутили жителей города.
Поезд приходится ждать по 9 минут.
"Почти 9 минут ожидания и «елекропоїзд прямує до станції Турбоатом і далі в депо». А потом еще 10 минут и вот уже толпа. А мы удивляемся откуда такие цифры в утренней статистике по коронавирусу", - говорится в сообщении.
"Такие цифры по статистике оттого, что есть такие вот .....не очень умные граждане, которым "не по приколу" натянуть на свою морду маску и ехать молча. Зато нужно повякать, чтобы метро вообще закрыли, как в марте-мае", "Главное, закрыть кафе и клубы... там же корона особо опасна... а после 22:00 что и говорить...", "люди глупые бл. щас вам закроют метро и негде будет фоткать тупизм ночью.. будете на санках без интервалов ездить.. Это сугубо моё личное мнение и я не настаиваю на своей правоте..", - пишут харьковчане в комментариях.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".