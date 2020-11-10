На Харьковщине по состоянию на 9:00 10 ноября выявили 44 466 случаев китайского вируса

За прошедшие сутки выявили 536 случая заболевания, умерло 9 человек.

Как информирует Politeka.net, об этом сообщили Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Таким образом, количество больных вирусом в Харьковской области увеличилось со вчерашнего дня, когда COVID-19 был официально подтвержден у 43 930 пациентов.

Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.

С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.

Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.

Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".