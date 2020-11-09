В больницах Харьковщины все кислородные точки заняты
Все 290 коек в областной инфекционной больнице заняты больными китайским вирусом, рассказал директор больницы Павел Нартов, передает "Объектив".
И отметил, что емкость, которую привезли 5 ноября и до сих пор не подсоединили.
"Мы нуждаемся в кислороде. Зачем эту бочку поставили – для того, чтобы в будущем увеличить количество кислородных точек. Думаю, что ее подключат на этой неделе», – сообщил Павел Нартов.
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"В «чернобыльской» больнице занято почти 130 мест", - рассказала Ирина Пирогова.
Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.
С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.
Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.
Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".