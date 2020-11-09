В больницах Харьковщины все кислородные точки заняты

Все 290 коек в областной инфекционной больнице заняты больными китайским вирусом, рассказал директор больницы Павел Нартов, передает "Объектив".

И отметил, что емкость, которую привезли 5 ноября и до сих пор не подсоединили.

"Мы нуждаемся в кислороде. Зачем эту бочку поставили – для того, чтобы в будущем увеличить количество кислородных точек. Думаю, что ее подключат на этой неделе», – сообщил Павел Нартов.

"В «чернобыльской» больнице занято почти 130 мест", - рассказала Ирина Пирогова.

Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.

С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.

Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.

Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".