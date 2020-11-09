В Украине, в том числе и в Харькове, вводят карантин выходного дня
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга, передает "Интерфакс".
"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия", - заявил Степанов.
Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.
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С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.
Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.
Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".