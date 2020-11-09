В Украине, в том числе и в Харькове, вводят карантин выходного дня

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга, передает "Интерфакс".

"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия", - заявил Степанов.

Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.

С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.

Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.

Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".