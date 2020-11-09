На этой неделе в Харькове значительно похолодает
На столбиках термометра жители Харькова увидят минусовые температуры.
Так, начиная со среды Харьковщину накроют морозы.
11 ноября погода в Харькове будет солнечной и малооблачной. Максимальная температура +3° минимальная -3°.
В четверг, 12 ноября, харьковчан ждет еще один ясный день. К вечеру на небо набегут облака, дождей они не принесут.
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Максимальная температура +3°, минимальная -3°.
В пятницу, 13 ноября, утро встретит харьковчан пасмурным небом, но тучи рассеются, и день будет солнечным. Максимальная температура 0°, минимальная -2°.
В субботу, 14 ноября, в городе установится переменная облачность. Осадков синоптики не обещают. Максимальная температура +1°, минимальная -3°.
В воскресенье, 15 ноября, погода в Харькове будет преимущественно облачной, но с прояснениями. Зонтик не пригодится. Максимальная температура 0°, минимальная -3°.
Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.
С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.
Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.
Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".