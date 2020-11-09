На этой неделе в Харькове значительно похолодает

На столбиках термометра жители Харькова увидят минусовые температуры.

Так, начиная со среды Харьковщину накроют морозы.

11 ноября погода в Харькове будет солнечной и малооблачной. Максимальная температура +3° минимальная -3°.

В четверг, 12 ноября, харьковчан ждет еще один ясный день. К вечеру на небо набегут облака, дождей они не принесут.

Максимальная температура +3°, минимальная -3°.

В пятницу, 13 ноября, утро встретит харьковчан пасмурным небом, но тучи рассеются, и день будет солнечным. Максимальная температура 0°, минимальная -2°.

В субботу, 14 ноября, в городе установится переменная облачность. Осадков синоптики не обещают. Максимальная температура +1°, минимальная -3°.

В воскресенье, 15 ноября, погода в Харькове будет преимущественно облачной, но с прояснениями. Зонтик не пригодится. Максимальная температура 0°, минимальная -3°.

Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.

С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.

Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.

Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".