В Харькове начали действовать новые карантинные ограничения

С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения, передает "Объектив".

Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.

Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.

Ранее мы писали, что в Харьковской областной инфекционке находятся 290 пациентов.

Из них 12 находятся в реанимации. Поступившие пациенты дышат в приемном отделении с помощью кислородного концентратора, пока не освободится койка.

Об этом сообщил директор "инфекционки" Павел Нартов.

"На сегодняшний день наше лечебное заведение загружено на 100%. Наша больница рассчитана на 290 кроватей. У нас на утро находится 290 больных, в реанимации 12 больных. Кроме этого, в обычных отделениях 26 аппаратов ИВЛ. У нас также 107 точек доступа к кислороду магистральному, больше 40 аппаратов кислородной поддержки, то есть кислородных концентраторов. От этой бочки питаются аппараты ИВЛ и кислородная магистраль. Сейчас у нас есть 67 кислородных точек. И за счет детской больницы 40. Концентраторы питаются за счет электроэнергии", — сказал Нартов.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".