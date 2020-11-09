На Харьковщине по состоянию на утро 9 ноября у 717 человек за сутки подтвердили китайский вирус
Как сообщает Politeka.net, также известно, что за сутки из-за осложнений китайского вируса умерло пять пациентов.
В области коронавирус обнаружили у жителей:
Харьковского, Красноградского, Изюмского, Боровского, Волчанского, Змиевского, Зачепиловского, Краснокутского, Богодуховского, Коломакского, Шевченковского,Нововодолажского и Первомайского районов области.
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Ранее мы писали, что в Харьковской областной инфекционке находятся 290 пациентов.
Из них 12 находятся в реанимации. Поступившие пациенты дышат в приемном отделении с помощью кислородного концентратора, пока не освободится койка.
Об этом сообщил директор "инфекционки" Павел Нартов.
"На сегодняшний день наше лечебное заведение загружено на 100%. Наша больница рассчитана на 290 кроватей. У нас на утро находится 290 больных, в реанимации 12 больных. Кроме этого, в обычных отделениях 26 аппаратов ИВЛ. У нас также 107 точек доступа к кислороду магистральному, больше 40 аппаратов кислородной поддержки, то есть кислородных концентраторов. От этой бочки питаются аппараты ИВЛ и кислородная магистраль. Сейчас у нас есть 67 кислородных точек. И за счет детской больницы 40. Концентраторы питаются за счет электроэнергии", — сказал Нартов.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".