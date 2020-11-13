Вот почему у нас такая заболеваемость!

В метро Харькова ни о каком соблюдении карантинних ограничений нет и речи

Телеграм-канал "Харьков live" опубликовал видео на котором видно, как на станции метро "Дворец спорта" люди едва помещаются в вагон.

"Какой смысл от карантина выходного дня если транспорт работает и полностью забит?", - задается вопросом автор публикации.

"Погодите, вы хоть транспорт не закрывайте. А то количество безработных перевалит за предел революции", "Ковидом же только в выходные заражаются, не знали?", "Всех на месяц или два в оплачиваемый отпуск по домам с введением комендантского часа. Гладишь и вирус сразу развеится", "Вот и пусть работает!!! Боишься заболеть ,сиди дома!!! Заболел ,сиди дома", "Просто не хотят ещё большего наплыва людей в больницах. А предоставления нормальных условий переноса карантина для граждан от правительства речи не идёт, по этому нет логики, и все так всех раздражает", "Целый день держишь расстояние и ходишь в маске чтобы вечерком набраться за весь день :) это по нашему", - пишут харьковчане в комментариях.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".