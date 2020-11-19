Китайский вирус на Харьковщине не сбавляет обороты
Так, по состоянию на 9:00 19 ноября, за сутки вирус подтвердился у 552 жителей Харьковщины, 1011 человек выздоровели, восемь умерли, передает "Суспільне".
Общее количество случаев COVID-19 с начала карантина приближается к 50 тысяч, сообщила 19 ноября Харьковская областная государственная администрация.
"Всего по области зарегистрировано 49613 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 16843 больных выздоровел, 676 — умерло", — говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что в Харькове не соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте во время карантина выходного дня.
"Когда едешь в маршрутке домой после карантина выходного дня. Да здравствует социальная дистанция!", - подписал фото автор публикации.
"Коронавирус только по выходным работает", "в 11 утра нет ни 20, ни 31 троля до московского, а там фиг словишь 13 до звезды. В метро интервал больше 7 минут. Не фоткала. Но чувак ходил по станции, маски высматривал", - пишут харьковчане в комменатриях.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".