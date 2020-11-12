Супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская делится размышлениями с украинцами

Так, в Instagram Гайсинская вспомнила слова легендарного сатирика Михаила Жванецкого о глупых людях. Супруга Кернеса, видимо, предпочитает отдыхать с умными людьми и не тратить свое время на споры с дураками.

«С умным лучше. С ним ты свободен и ленив. С дураком ты все время занят… С дураком ты ни в чем не можешь согласиться… Отдохни с умным, милый», — написала супруга Кернеса в сториз.

Ранее мы писали, что харьковчанам рассказали, когда вернется в Харьков Геннадий Кернес.

Спикер Харьковского городского совета Юрий Сидоренко сообщил, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который продолжает лечение от китайского вируса в клинике Шарите, вернется домой уже в декабре.

Как рассказал Сидоренко в эфире украинского телеканала, Кернес хочет вернуться в Харьков до начала работы новоизбранного городского совета.

К слову, недавно в полицию Харькова обратился житель города с заявлением об исчезновении Кернеса, и полицейским пришлось завести уголовное дело, ведь так положено по процедуре. Но через полтора часа дело было закрыто. «Юмор приходит постепенно. Ведь когда его похоронили впервые - было не до шуток. А когда это уже пятый или шестой раз происходит, то иначе как с юмором относиться к этому невозможно», - сказал спикер Харьковского горсовета.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".