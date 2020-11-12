Харьковчанам рассказали, когда вернется в Харьков Геннадий Кернес

Спикер Харьковского городского совета Юрий Сидоренко сообщил, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который продолжает лечение от китайского вируса в клинике Шарите, вернется домой уже в декабре.

Как рассказал Сидоренко в эфире украинского телеканала, Кернес хочет вернуться в Харьков до начала работы новоизбранного городского совета.

К слову, недавно в полицию Харькова обратился житель города с заявлением об исчезновении Кернеса, и полицейским пришлось завести уголовное дело, ведь так положено по процедуре. Но через полтора часа дело было закрыто.

«Юмор приходит постепенно. Ведь когда его похоронили впервые - было не до шуток. А когда это уже пятый или шестой раз происходит, то иначе как с юмором относиться к этому невозможно», - сказал спикер Харьковского горсовета.

Недавно чиновники и друзья Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам.

Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".

"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".